Linda BESNAINOU

Economiste de la santé de formation j'assure depuis près de 10 ans le suivi d'établissements de santé en Île-de-France.

Mes expériences professionnelles dans la gestion et l'organisation des établissements m'ont permis d'acquérir une maîtrise des procédures d'autorisation et de financement ainsi que dans la gestion de projet et l'animation de groupe de travail auprès de divers publics: administratifs, médecins, soignants, etc..



Mes compétences :

Gestion de projet

Autonomie professionnelle

Créativité

Rédaction

Animation de réunions

Coordination de projets