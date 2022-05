Mes Compétences :



- Superviser, Coordonner et animer une équipe de 30 personnes



- Garantir l’atteinte des objectifs qualitatifs et quantitatifs



- Elaborer la formation de l’équipe



- Faire respecter la politique de l’entreprise et ses valeurs



- Piloter l’activité en collaboration avec les équipes opérationnelles et de terrain



- Interface entre les différents partenaires (financiers-sociaux)