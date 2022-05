Linda DHONDT

Psychologue du Travail (N° ADELI : 759346695)

Recherches doctorales : Déterminants et effets des comportements de déviance constructive en milieux organisationnels. Pistes et leviers d'action dans une perspective d'optimisation des pratiques RH / managériales et d'accompagnement des équipes / de collaborateurs en souffrance au travail



Spécialisation dans le champ de la santé au travail (D.U. Psychopathologie en milieu de travail, venant compléter mon titre de psychologue) :

- accompagnement de personnes en souffrance au travail (harcèlement, épuisement professionnel,...)

- analyse de postes, évaluation des risques professionnels

- maîtrise de la gestion de conflits

- capacité à animer des espaces de discussion autour du travail

- conception et animation de formations, sensibilisations (rupture professionnelle, affirmation de soi...)

- connaissances des acteurs institutionnels du champ de la prévention et de la santé (Médecins du Travail, IRP, ...)

- bonne vision du monde des organisations, de leurs enjeux, cultures (plus de 20 ans d'expérience des entreprises et des administrations)