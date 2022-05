Line BODERE

Titulaire d'une licence professionnelle Gestion des Ressources Humaines, spécialité responsable adjoint G.R.H., je totalise près de trois années d'expérience en assistanat de gestion des ressources humaines sur des postes d'assistante R.H. à part entière et de manière ponctuelle dans mes fonctions d'hôtesse d'accueil, de secrétaire, d'assistante ou de directrice d'accueil de loisirs.



Au cours de ces expériences, j'ai pu développer des compétences notamment dans le domaine du recrutement, de la gestion administrative du personnel ou de la GPEC, ainsi qu'en matière d'accueil et de logistique.

Mon dynamisme, mes qualités d'écoute et d'observation ainsi que mes capacités de jugement et d'évaluation m’ont permis de mener à bien toutes mes expériences professionnelles.

Je me suis ainsi prouvée mes aptitudes à la réalisation de projets complexes et ai capitalisé des expériences significatives en gestion des ressources humaines.



Suite à un congé maternité, je souhaite intégrer une entreprise de manière durable en tant qu'assistante de direction, assistante RH ou secrétaire polyvalente.



Mes compétences :

Excel

Word

Recrutement

Accueil physique et téléphonique

Organisation du travail