Linley CERVEAUX

Directeur Administratif & Financier, PME ou filiale de groupe qui souhaite de structurer pour réussir son développement. Environnement international. Négoces, commerce de gros, services en BtoB.

J'apprécie de mixer stratégie et opérationnel, l'information juste et les outils de gestion, les supports et les métiers en injectant un peu de KAIZEN pour rationaliser les processus et éliminer l'inutile. Je privilégie l'analyse à la saisie.



Forte expérience dans des filiales françaises de groupe japonais : transports multimodaux et Logistique, secteur phytosanitaire. Anglais courant.



J'ai piloté 2 enjeux forts:

- Organiser une filiale durant sa croissance externe de 25M€ à 60M€ en 5 ans

- Installer une filiale et orchestrer sa croissance interne et externe de 15M€ à 65M€ en 5 ans



Mes compétences :

Conduite de projets

Finance

Kaizen

Management equipes

Conduite du changement

Système d'information

Contrôle de gestion

Reporting

JSox - IFRS

Comptabilité générale et Analytique