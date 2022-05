Lionel ARNAUD

Depuis 2009 : Créateur du logiciel ChatterMaster et fondateur de la SARL VIBRACTION, spécialisée dans les vibrations d'usinage (http://www.vibraction.fr ).



depuis 2000 : Enseignant-Chercheur, sur le domaine des vibrations d'usinage :



- > développements théoriques et expérimentaux, académiques et industriels.



-- > de nombreuses expertises sur sites industriels (automobile, aéronautique, spatial)



--- > développement d'une méthode puis d'un logiciel de diagnostic et de résolution des vibrations d'usinage



Mes compétences :

Vibrations d'usinage