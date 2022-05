Lionel BAROTH

Psychologue, j’interviens depuis plus de dix ans sur les problématiques de la mobilité professionnelle et à l'évolution de carrières au travers de la valorisation des compétences et le développement des potentiels.



Que ce soit pour des problématiques d’insertion, d’évolution ou de reconversion professionnelle mon objectif est d’offrir à chacun une prise en charge individualisée des difficultés tant professionnelles que personnelles.



Mes compétences :

Développement de centre de profits

Formation continue

Accompagnement à la création d’entreprise

Animation de groupe de paroles

Conception et élaboration de projet RH

Bilan de compétences : FONGECIF, AFDAS, FAFFTT,..

Insertion professionnelle de TH

Elaboration de projets professionnels

Outplacement

Risques psychosociaux

Recrutement

Formation