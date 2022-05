Lionel BARREAU

Le Cèdre est un Groupement d'Achats au service de plus de 8 500 adhérents en France pour un total de 400 M€ de flux d'achats sur 100 marchés négociés et 250 fournisseurs référencés...



CA annuelle 14M€ avec croissance annuelle de 20%. Entreprise classée 5ème PME indépendante de France (classement L'Express-L'Expansion de sept 2015).



Mes missions :

- Prospection et suivi d'un portefeuille de clients (PME – ETI) tous secteurs d’activités.

- Analyse des besoins clients et réalisation d'études économiques comparatives (situation actuelle vs offres référencées au Cedre, gratuit et sans engagement).

- Développement des nouveaux marchés, coordination et suivis des projets d'investissements, mises en place de contrats avec interface fournisseurs.

- Mises en place des accords négociés et suivi de l'implémentation des accords avec les équipes des fournisseurs.

- Etude du marché espagnol auprès des établissements recevant du public (ERP), élaboration du business plan et mise en place .



Notre engagement adhérent :

- Economies allant de 20 à 50% sur les frais généraux et les achats indirects pour les bâtiments, l'énergie et l'alimentaire).

- Gain de temps permettant une meilleur concentration sur votre cœur de métier et sur vos achats stratégiques.

- Accompagnement personnalisé, suivi et assistance (visites régulières, disponibilité de 12 chefs de marchés épaulés par 20 assistantes marchés).

Mes compétences :

IBM Hardware