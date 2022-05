Lionel BARRY

----- COMPÉTENCES ------



-- Gestion de projet --



Analyser et comprendre un besoin pour construire la solution informatique adaptée.

Piloter des ressources et des charges.

Définir et suivre un planning.

Organiser et prioriser les chantiers.

Organiser et animer des comités projets.

Créer les devis et des cahiers des charges.

Créer les livrables et tableaux de bord.

Interfacer avec les équipes MOE.

Organiser une recette fonctionnelle.

Accompagner les utilisateurs au changement.

Définir un plan de démarrage.

Définir un plan de communication.

Rédiger des supports fonctionnels.

Former les utilisateurs aux technologies déployées.

Former et suivre des consultants dans leur mission.

Gérer la relation client et piloter une prestation.



-- Management --



Encadrement d’équipe.

Animation des équipes.

Suivi des montées en compétence.

Suivi des congés.



-- Relation client --



Organisation, animation et rédaction des CR des comités de projet.

Animation de comités de pilotage.

Animation d’ateliers de travail.

Garant des engagements contractuels dans le cadre d'un projet au forfait.





Mes compétences :

Gestion de projet

Conduite du changement

Project Management Office