Lionel BERENGUIER

Je suis un expert Transport, et de son intégration dans la Supply chain : en maîtrisant la contribution qu’il apporte tant dans le périmètre commercial (livrer le client) que dans les périmètres industriels (flux semi-finis), planning/programmation (lean process) ou achats (matières premières, négoce).

J'ai pu exercer ces compétences tant en France qu'en expatriation (Allemagne, Italie).



Je possède les outils théoriques et pratiques pour soutenir cette compétence :

- maîtrise de tous les modes de transport et leurs particularités (mer, air, rail, combiné, express, route, messagerie

- réseau de prestataires

- compétences connexes : commerce international, douanes, achats, contrôle de gestion, gestion en mode projet, management par objectifs, management direct ou d’équipe déportée ou ligne fonctionnelle

- mise en place de flux d’information (EDI, TMS…)



Ce, dans de grands groupes internationaux, au sein des directions logistiques régionales ou mondiales.

Aussi bien dans le monde de la distribution (IKEA) qu’industriel (Renault Trucks, Kodak, Gerflor).



Toujours en ambiance multiculturelle, aussi bien dans des situations de croissance, comme Gerflor (accompagnement, anticipation, baisse des coûts unitaires, définition standards..), que de crise, comme Kodak (re-engineering permanent, pour construire la structure qui freinera la décroissance)

J’ai géré des budgets Transport entre 20 et 30 m.euros., avec des équipes de 4 à 12 personnes (dont une partie en fonctionnel, à l’international).



Je complète cette compétence particulière avec celle de contract manager logistique externalisée : j’ai mis en place des prestations externalisées tant en France qu’à l’international (Colombie, USA, Russie, UK…)



Mes compétences :

Gestion de projet

Management

Transport

Logistique