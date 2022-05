Lionel BERTINET

J'ai effectué toute ma carrière au sein de la société REP international en tant que technicien méthodes. Cette société fabrique des presses à injecter le caoutchouc et le coté technique et complexe du produit m'a permis d'effectuer des missions variées dans les nombreux secteurs liés à l'industrailisation : méthodes / productique / conception / logistique / outillage / qualité... C'est mon goût pour les domaines techniques en général qui fût le moteur de mon évolution dans cette entreprise. Ma rigueur, ma méthodologie et mon esprit d'analyse m'ont permeis de mener à bien les diverses missions qui me furent confiées.



Mes compétences :

LEAN

AUTOCAD

CAO

Piping

KAIZEN

Mécanique

PRO ENGINEER