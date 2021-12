Lionel MERLANO

E.mail:merlano.lionel@gmail.com





FRIEDLANDER EXPORT

Pays: GABON / CONGO / GHANA



Projet GABON : OFF Shore / TOTAL Intégrité

Projet CONGO: ON Shore / ENI Fabrication de RISER

Projet GHANA: ON Shore / TULLOW Oil Fabrication de Well Jumper

ON Shore / ENI Fabrication de Well Jumper





Compétences en Tuyauterie et Chaudronnerie :



Etudes :



Nombreux travaux de tuyauterie sur site pétrochimique

- Préparation de chantier, mise en place d’une structure d’études

-Préparation tuyauterie (Préfabrication et Montage)

-Rédaction de dossiers techniques sur tous les travaux effectués.

-Suivi de Projet, matériels, Côut des travaux, Cost



Chantier :



-Chef de chantier TCE

-spécialisation Tuyauterie

-Coordination des travaux



Sécurité :



-Formation Hydro Oil and Gas - Superviseur

-Préparation modes opératoires

-Préparations Analyse de risques

-Vérification des plans de platinage

-Suivi Sécurité, causeries, préparation des interventions



Mes compétences :

Force d'adaptation