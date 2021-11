Lionel MOLIERE

25 ans d'expérience en Grande distribution me permettent aujourdhui de me positionner sur un poste de chef de projet ou chef de région sur de nombreux domaines professionnels.



A la suite d'une rupture conventionnelle collective au sein du groupe Mondelez, j'ai repris mes études à l'âge de 48 ans afin de valider une Master 2 Management des Entreprise au sein de l'ESC PAU. Diplôme que je viens d'obtenir en novembre 2020.



L'organisation, la rigueur, et la perfection sont des qualificatifs qui me sont propres.

La capacité à gérer des projets en autonomie ne me font pas peur.



Attaché à l'humain et au partage de valeurs, ma personnalité me permet de m'intégrer facilement et rapidement en toutes circonstances.





N'hésitez pas à me contacter pour une rencontre.

merci d'avance.

cordialement

Lionel



Mes compétences :

Accueil

Agroalimentaire

Chef de secteur

COMMERCE

Commercial

GMS

GSA

magasin

Secteur agroalimentaire

Vente

Management

Point of Sale

Product Management

Team Management