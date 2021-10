Lodovico SONCIN

Encadrement d’une équipe de 15 à 30 personnes

-Gestion du planning du personnel de sécurité

-Tenu du standard

-Surveillance du site et de ses abords par ronde et vidéo surveillance

- Surveillance des arrières caisses

-Règlement des conflits avec la clientèle

-Interpellations des indélicats

-Accueil de la clientèle

-Encaissement de la recette

-Création d’un registre d’accueil

-Contrôle des entrées et des sorties du circuit F1 de Nevers Magny cours

-Surveillances des diverses écuries de Formule 1

-Gestion des PTI et des alarmes POI

-Gestion du SSI

- Surveillances des divers matchs de ligue 1, coupes d’Europe, coupe de France

- Surveillances des diverse équipes de Football de ligue 1

-Tenu du registre des visiteurs et du personnel

-Relation avec les forces de Police et de gendarmerie

-Relation avec le commandement militaire