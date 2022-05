- Membre de la Société des Gens de Lettres (SGDL)

- Membre de la Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques (SACD)



Vous trouverez avec les liens ci-dessous les parutions de mes livres chez Studyrama,Vocatis, Bréal et quelques articles littéraires rédigés pour 1001-livres.com ainsi que mon interview :



http://www.30millionsdamis.fr/mon-animal-et-moi/revue-de-livres/revue-de-livres-detail/article/1451-pas-si-betes.html



http://www.planetebd.com/BD/bande-dessinee-Pas-si-betes -!-9193.html





http://www.editions-breal.fr/fiche-pas-si-betes-4972.html



http://fr.calameo.com/read/000027377ff18e9367fa6



http://actu.1001-livres.fr/?p=175



http://livre.fnac.com/a2644060/Louis-Jouve-100-reponses-intelligentes-a-100-questions-cons



http://livre.fnac.com/a2243712/L-Jouve-Je-drague-dans-toutes-les-langues?PID=1&Mn=-1&Ra=-1&To=0&Nu=6&Fr=0



http://www.amazon.fr/Jinsulte-toutes-langues-Louis-Jouve/dp/2759004392



http://livre.fnac.com/a2489750/Louis-Jouve-J-ose-la-lettre-de-motivation-decalee?Mn=-1&Ra=-1&To=0&Nu=7&Fr=0



http://www.1001-livres.fr/542-itv-louis-jouve-auteur-de-je-drague-dans-les-langues-et-j-insulte-dans-toutes-les-langues.html



http://www.1001-livres.fr/975-O%C3%B9%20est%20Charlie?



http://www.1001-livres.fr/619-Le%20dernier%20danseur%20de%20Mao



http://www.1001-livres.fr/620-Hier%20Dernier



http://actu.1001-livres.fr/?p=187



http://www.1001-livres.fr/622-Lila ,%20Lila



http://www.1001-livres.fr/621-A%20la%20Recherche%20de%20Robert%20Johnson



http://www.1001-livres.fr/47-J%E2%80%99insulte%20dans%20toutes%20les%20langues



http://www.1001-livres.fr/88-Je%20drague%20dans%20toutes%20les%20langues



Titulaire d'une maîtrise de Lettres Modernes obtenue à la Sorbonne-Nouvelle Paris III, je me suis ensuite lancé à l'assaut des mots et de la communication en tant que rédacteur-concepteur.



D'abord, PREMIER REFLEX COMMUNICATION. Clientèle ciblée: 15-25 ans. On s'est occupés du chéquier Imagin'R SNCF, de pubs mag musical, soirées et PLV.



Autre agence de com: TOUCCAN où je rédigeais annonces presse et internet pour sociétés cherchant à recruter.



Dernièrement: écriture pour télévision, cours de français à la fac de Créteil, assistant-monteur pour téléréalités, missions intérim...



