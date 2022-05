Louis LAFITTE

Après un master en R&D et contrôle qualité à l’institut polytechnique LaSalle Beauvais, j’ai intégré le double diplôme Ingénieur-Manager proposé par AUDENCIA Nantes. Ma spécialisation en R&D m’a permis d’acquérir des connaissances approfondis concernant la gestion et l’application d’un projet de développement produit.

AUDENCIA m’apporte une vision financière, managériale et marketing de l’entreprise, complément indispensable pour devenir chef de projet.



Mes stages à l’université de Nottingham en tant qu’assistant chercheur et au centre de recherche du groupe Pernod Ricard en assurance qualité m’ont permis de comprendre le fonctionnement d’un service R&D et d’améliorer mes compétences en analyse et en communication.



Actuellement je suis à la recherche d’un stage de fin d’étude dans le service R&D d’un groupe agro-alimentaire en tant qu’assistant chef de projet.





Mes compétences :

Pack office

Qualité

R&D

Nutrition