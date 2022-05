De formation supérieure en gestion transport et logistique mes expériences de terrain m'ont permis d'accéder à la gestion et au développement de la Société Trans FL:

- développement commercial

- gestion du portefeuille

- exploitation

- encadrement d'une trentaine de Conducteurs



Mon objectif: gestion d'un centre de profit axé plus sur le développement d'énergies renouvelables et traitement des déchets.



Mes compétences :

Plannification

Tenacite

Fidelisation Client

Prospection