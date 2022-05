Louis-Paul HALLIER

Après 7 ans d'expériences dans l'industrie des ingrédients et arômes agroalimentaires, je suis désormais responsable d'établissement chez Bellevue ingrédients & Solutions - PANZANI division. Depuis deux ans je pilote les performances du site (sécurité, qualité, coûts, taux de service, management et environnement) avec ma nouvelle équipe de managers (QHSE, production, maintenance, flux). Je contribue en parallèle au développement des ingrédients pour les industriels meunier, pastiers et boulangers.



Mes compétences :

Management de projets

Management d'équipe

Ingénieur

Gestion budgétaire

Maintenance industrielle

Pilotage de la performance