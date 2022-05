Louis POUBLON

Commercial expérimenté : Plus de 12 ans d'expérience dans la vente de produits Techniques auprès de professionnels.



Mes Compétences :



- Prospection Clientèle de professionnels utilisateurs ou revendeurs

- Proposition de solutions techniques adaptées selon les besoins du client

- Formation et animation de la force de vente de clients grossistes.

- Négociation des conditions commerciales

- Respect des objectifs fixès par mon employeur

- Suivi de la relation clientèle.

- Bonne connaissance du Tissu industriel du Sud Ouest de la France

- Maitrise de l' Anglais.





Mes principales réalisation :



- Reprise en main d'une secteur

- Mise en place d'un réseau de partenaires installateurs et d'informateurs apporteurs d'affaires.

- Prospection puis fidélisation et animation d'un réseau de revendeurs.



Mes compétences :

Vente

Prospection

Développement commercial

Négociation