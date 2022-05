Louis RAYMOND

Je fais parti de l'équipe française du groupe canadien Maplesoft, éditeur du logiciel MAPLE, moteur de calcul mathématique le plus puissant du monde associé à une interface utilisateur intuitive, fruit de plus de 30 ans de développement et de recherche de pointe.



Aujourd'hui présent dans les principales universités, écoles d'ingénieurs et laboratoires pour l'enseignement et la recherche, j'accompagne les industriels qui s'intéressent de plus en plus à Maple, pour comprendre et résoudre en amont des problèmes complexes, où la mise en équation, le calcul formel et l'analyse complètent efficacement l'application numérique.



Les projets avancés nécessitent des outils avancés pour satisfaire aux exigences imposées au niveau système et même les dépasser. En intégrant les progrès les plus récents réalisés en matière de conception d’ingénierie, MAPLESIM, couplé à Maple, propose une approche moderne de la modélisation et de la simulation physique/système.



Si vous souhaitez

- Conserver une maîtrise totale grâce à la modélisation et à l’analyse « boîte blanche » (accès aux équations issues du modèle graphique)

- Obtenir un code généré automatiquement des plus rapide pour l’optimisation en temps réel, entièrement libre de droits.

-Travailler avec une plateforme basée sur le langage de modélisation standard ouvert Modelica.



alors choisissez MapleSim !



Je participe activement à la mise en place de solutions pour nos clients des secteurs automobile, aéronautique, énergie, finance, robotique/mécatronique, en France et en Suisse, sur des problématiques de calcul, d'analyse, d'optimisation, et de simulation de systèmes complexes.



Toujours intéressé par de nouveaux défis, n'hésitez pas à me contacter pour davantage d'informations sur nos solutions...et prenez une longueur d'avance sur vos concurrents en améliorant votre productivité en calcul formel et numérique.



Mes compétences :

MAPLE

Simulink

MATLAB

Microsoft Excel

dSPACE

MapleSim

Sales Force