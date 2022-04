Christophe BOUVEUR

Aconex, groupe australien, est le principal fournisseur mondial de solutions de collaboration en ligne destinées à la gestion de l'information et des processus pour les projets des secteurs de la Construction Commerciale et Résidentielle, Infrastructures et Energie & Ressources.



Aconex est la Solution digitale #1 pour mener à bien la performance des projets de construction et d’ingénierie en connectant toutes les équipes projets, les processus et les données sur une plateforme unique.



Avec Aconex vous pouvez donner à vos directeurs de projet un contrôle, une visibilité et des données en temps réel avec une simplicité d’utilisation, permettant une traçabilité accrue de tous les flux et processus d’informations, garantissant une réduction des risques de litige et assurant une conformité optimale.



Solutions sur plateforme Cloud sécurisée, déployées en mode Saas, connectées BIM et adoptées par +5 millions d'utilisateurs à ce jour, venez découvrir comment elles peuvent vous aider à performer en mode projet :



www.aconex.com/fr



https://www.aconex.com/blogs/2017/08/construction-infrastructure-teams-processes-and-data.html



