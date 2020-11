Louise CLERMONT

Diplômée de l'ISA Lille (Institut Supérieur d'Agriculture), cursus agro-alimentaire, je me suis spécialisée en gestion de projet R&D/qualité.



Après une première expérience dans la distribution spécialisée, j'ai eu l'opportunité d'intégrer le groupement des Mousquetaires en tant qu'ingénieur qualité produits. Aujourd'hui, je travaille dans une TPE en collaboration étroite avec les fabricants de produits surgelés en Europe et les distributeurs français.

Mon challenge, mettre en place la certification IFS Broker dans cette entreprise, structurer l'organisation et veiller à ce que nos produits répondent aux attentes de nos clients.



Ce que j'aime : piloter des projets de développement de produits, travailler en équipe autour d'un objectif commun.



N'hésitez pas à prendre contact avec moi si mon profil vous intéresse.



Mes compétences :

Qualité