Louise FAUCON

Après quelques expériences, sous forme de CDD, je suis actuellement à la recherche d'un emploi en tant que diététicienne – nutritionniste. Je souhaiterai accédé à un poste en CDI, de préférence, à une distance raisonnable de chez moi.



On dit de moi que je suis motivée, consciencieuse et objective. Je suis capable d'analyser une situation, de communiquer avec autrui et d’exécuter une tâche qui m'a été confiée. Des qualités qui sont inhérentes au métier de diététicienne et qui, j'en suis sûre, sont susceptibles d'être utiles.

Sachez également que je suis désireuse de collaborer avec une équipe dans un esprit de travail de groupe qui me tiens à cœur.



Je me tiens naturellement à votre disposition pour vous fournir toute précision ou information complémentaire.



Mes compétences :

Reporting NH

Logiciel NH

Gest mag

OpenOffice

Facile Caisse

Microsoft Excel

Microsoft Word