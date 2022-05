Louise VALENTIN

Bonjour à tous et à toutes,



Diplômée d'un Master 2 en Psychologie du Travail et des Organisations à l'Université François Rabelais de Tours, je suis actuellement spécialisée dans la gestion des trajectoires de carrière d'un large public (salariés, militaires & demandeurs d'emplois).



Je désire intégrer une institution, une entreprise ou un cabinet de conseils dans la gestion des Ressources Humaines (recrutement, formation, gestion des trajectoires de carrière & qualité de vie au travail) afin d'accroître motivation, satisfaction et bien-être de chaque travailleur favorisant l'amélioration de la qualité de vie au travail de chaque structure possédant sa propre culture, et ainsi, faire de l'organisation du travail, une organisation pérenne.



De surcroît, je souhaite développer un réseau professionnel pluridisciplinaire solide afin d'optimiser le développement de compétences indispensables et garantes d'une adaptabilité.



Je saisis aussi cette opportunité pour communiquer sur le métier de Psychologue du Travail afin qu'il soit mieux connu et compris de tous.



N'hésitez-pas à me contacter.



Je vous souhaite une excellente journée!



Mes compétences :

Audit organisationnel

Orientation & Insertion socioprofessionnelle

Transitions Psychosociales

Diagnostic, Plan action & Suivi des RPS

Qualité de Vie & Santé au Travail

Ingénierie de la Formation

Conduite de réunion

Recrutement

GPEC

Gestion des conflits

STATISTICA