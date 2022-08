Ludivine TREUSSART

Terres de Cuisine est une société de restauration collective indépendante et régionale, avec pour activité :

- la cuisine faite sur place avec nos équipes

- l’assistance technique auprès des équipes de cuisine de nos clients

- la livraison de repas à partir de nos propres ateliers de fabrication.



Notre mission: Développer harmonieusement les régions et les Hommes par la construction d’écosystèmes alimentaires bienveillants, durables et performants.



Mes compétences :

MARKETING

COMMERCIALES

MANAGERIALES

EVENEMENTIEL

Microsoft Office

Customer Relationship Management