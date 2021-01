Ludovic SECHER

Technicien de laboratoire expérimenté dans l’industrie pharmaceutique et cosmétique, j'ai acquis, en 2012, une double compétence en obtenant un BTS GEMEAU me permettant d'orienter mon activité professionnelle vers la gestion de l'environnement et d'occuper un travail de terrain intégré dans l'environnement local. Compétence valorisée lors de mise en route d’une station d’épuration puis au travers de postes d'agent d'exploitation de station d'épuration, de technicien hydraulique en bureau d'étude (Cartographie d'un réseau d'eau potable,...) et de contrôleur assainissement individuel.



Mes compétences :

Assainissement

Développement durable

Distribution

Eau Potable

Écologie

Environnement

Gestion de l'eau

Traitement de l'eau

Waste water

Bug Tracking System

Autocad

Data Access Object

MapInfo

SAP