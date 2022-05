Ludovic SOLER

Viser l’excellence, continuellement chercher à fournir les meilleurs résultats est ce que je cherche à offrir à mon employeur.



Expérience internationale, maitrise de 5 langues, versatilité ainsi qu’une adaptation multiculturelle facile et rapide à n’importe quel environnement de travail sont parmi les qualités que vous remarquerez immédiatement.



Mon passé dans la Gestion hôtelière, le Catering ainsi que les qualités susmentionnées, m’ont permis d’évoluer avec succès jusqu’à la position de spécialiste en service clientèle et gestion de projets dans l’industrie des systèmes informatiques. Cette transition s’est effectuée en apportant pleine satisfaction à mes employeurs en tant que responsable des achats, responsable assurance qualité et assistant au directeur des ventes.



Et si nous discutions du futur ensemble ?



Mes compétences :

Traduction

Informatique

Qualité

Vente

SQL

Oracle

Gestion de projet

Management

Tourisme

Achats