Ludovic TERRA

Après une formation de technicien en Génie Thermique et Energie, j'ai poursuivi par des études en alternance donc proche du terrain d'abord en qualité puis en production.

Ma première expérience comme responsable d'atelier et chef de produits m'a permis de développer une expériece très large allant du management d'atelier à la gestion de la relation commerciale en passant par la gestion de projet.

J'ai pu ensuite développer mon expérience de management en m'engageant sur un poste avec une dimension plus importante.

Dans cette position j'ai pu aussi toucher à la fonction achats à travers des projets transversaux menés au niveau du groupe A&D. (rationalisation des achats de fluides de trempes, des thermocouples et moyens de mesures.)

J'ai finalement pu combiner mon expérience dans l'industrie de la forge et ma formation en qualité au sein du départment achats de VOLVO 3P.



Mes compétences :

Production

Management

Gestion de projet

Automobile

Amélioration continue

achats

purchasing

strategy

quality

organisation

technology

qualité

PPAP

process

technique