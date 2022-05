Ludovic TESCHER

En choisissant ce profil vous optez pour un collaborateur de confiance qui donne le meilleur de lui même afin d'atteindre les objectifs tant quantitafifs que qualitatifs.

Polyvalence, rigueur et tenacité sont mes quialités et me permettent d'atteindre ces objectifs au quotidien.



Mes compétences :

Assistance technique

Aisances rédactionnelles

Conseil et suivi après vente

Prospection commerciale

Technique de vente (SIAAVE, LISA, SONCAS)

Gestion de la relation client

Fidélisation de la clientèle

Prise en charge des réclamations

Microsoft Office

Négociation