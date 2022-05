Luis-Michel GOMEZ

J'ai une formation initiale en informatique.



Mes années d'expérience m'ont amené à réaliser diverses missions de chef de projet/ consultant AMOA dans différents secteurs d'activités tels que l'industrie (sidérurgie, automobile), la grande distribution, les services, le laboratoire pharmaceutique, le transport ...

Mon rôle consistant à :

- Planifier, préparer, animer les ateliers de conception avec les équipes métiers

- Rédiger les spécifications fonctionnelles

- Accompagner la phase de développement avec les équipes techniques

- Préparer, suivre, réaliser les phases de recette



J'ai aussi effectué des missions de Project Management Office (PMO) afin d'assister des directeurs de projet et des chefs de projets dans :

- La coordination de projets

- La gestion des instances projets

- la gestion et le suivi des livrables

- La gestion des activités des équipes

...



Mes compétences :

AMOA

AMOA SIRH

AMOE

Consultant

Formation

gestion des temps

Gestion des Temps et des Activités

GRH

GTA

SIRH