Luisa DANIGO

Originaire de l’Espagne atlantique, j'ai fait mes études en Espagne (Master II en Philologie Romane, Français, Espagnol, Italien) et en France (Master II en Sciences du langage). J'ai fait aussi des études de Traduction anglais > espagnol (240h) à l'Université à Distance Espagnole (UNED, mention Très bien).



Enseignante et formatrice en Espagne et en France pendant 20 ans, je peux concevoir de scénarios pédagogique hybrides (en présentiel et à distance) adaptés aux besoins professionnels spécifiques, pour améliorer les connaissances et développer des compétences en fonction des objectifs fixés et du processus d'avancement. Notamment, dans le domaine de multimédia, car j'ai 500h d'expérience en tutorat sur internet (Ministère espagnol de l'Education).



Depuis 2007, je développe en France une activité de traduction et interprétation français < > espagnol pour les entreprises, institutions et associations. Mes clients apprécient ma réactivité.



Depuis 2014, je propose aussi la formation en espagnol, activité enregistrée sous le n° 53 29 08753 29, (cet enregistrement ne vaut pas agréement de l'Etat).









Mes compétences :

Travail en équipe

E-learning

Ingénierie pédagogique