Je vous invite à aller voir mon CV détaillé sur http://www.doyoubuzz.com/marie-christine-scordia-merceur



Après une Maîtrise d’espagnol et une Licence de FLE, près de 15 ans comme professeure de français langue étrangère et traductrice en Espagne. Retour en France il y a 10 ans, poursuite de l’enseignement, de l’espagnol cette fois, tous niveaux (débutants, A1 à chevronnés, C2), de la traduction et de la correction. Impossible de trancher entre ces différentes activités, toutes tournées vers le travail sur les mots, la communication.



Mes prestations:



Vous aider à franchir les barrières linguistiques, tant sur un plan professionnel que personnel.



De quelle manière ?



- TRADUCTIONS espagnol, anglais, français



- RELECTURE et RÉVISION de vos documents déjà écrits ou traduits



- FORMATIONS en espagnol, FLE et français écrit pour adultes professionnels, étudiants, collégiens et lycéens





Mes compétences :

Traduction espagnol

Traduction technique

eLearning

MOT Testing

Audit