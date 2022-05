Lux LUX CHRISTELLE

Je suis manager approvisionneur dans la grande distribution depuis 18 ans. La passion de la supply chain et du management font de moi une personne dynamique, pleine de projets, qui n'a pas peur de conduire les changements, dans le respect de l'être humain, et la vision globale de l'entreprise.

Aujourd'hui, il est temps pour moi de faire profiter de mes expériences à une autre entreprise, et d'apprendre de nouvelles choses, de participer à de nouveaux projets, et de relancer cette dynamique et cette motivation qui me caractérisent au quotidien !

Partageons et réussissons ensemble de grands projets !



Mes compétences :

Budgets

Supply Chain

IBM AS400 Hardware

Management