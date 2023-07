Madjid MIMOUNI

* 16 ans d'expérience (3 ans en tant que freelance +13 ans en tant que employé) dans divers rôles, notamment:

- Propriétaire de produit: incident, problème, changement, demande, catalogue, CMDB, SLA, découverte, automatisation

- Directeur de projet: suivi du budget, planification, facturation, dotation en personnel, prévente, contrat, comités

- Manager déquipe: recrutement, intégration, formation, objectifs, coaching

- Responsable du changement: analyse dimpact, atténuation des risques, formation, e-learning, communication

* Expertise dans la conception, la construction, le déploiement et la maintenance des processus ITIL

* Domaines informatiques: environnement de travail numérique, gestion des identités et des accès, réseau et cybersécurité, plateformes dhébergement, services transversaux

* Certifications: ITIL, Agile, produit servicenow, méthodologie de mise en oeuvre servicenow