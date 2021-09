Magali TASIAUX-SMIT

Les grandes choses en affaires ne sont jamais faites par une personne... Elles sont faites par une équipe de personnes...



Garantir le respect des procédures et des processus par un management de qualité afin d'assurer la satisfaction des utilisateurs ...



-- > Plus de 20 ans d'expérience en gestion de projets Management & Communication

-- > Près de 20 ans d'expérience dans la gestion des services généraux et des achats



-- > Spécialisation en QSE (Normes ISO 9001, 14001, OHSAS18001, HACCP)

-- > Gestion des priorités, des urgences et des risques (risk management - BCRP)



Mes compétences :

Management

Qualité

Leadership

Développement personnel

Formateur

Audit

Manager

QHSE

Espagnol

Gestion de projet

Hygiène

Négociation

QSE

Français

Recrutement

Sécurité

Formation

Communication

Anglais

Achats

Éthique

Organisée

Dynamisme

Relationnel

Autonomie

Adaptabilité