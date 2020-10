Magnus MARIE SAINT GERMAIN

Me destinant à la communication, je suis passé par une formation littéraire où curieusement l'informatique était très présente. Une pincée de management et de marketing pour avoir une notion de ce qu'est le monde de l'entreprise ; et ainsi, du commerce à la formation en passant par le conseil en entreprise, je me suis finalement retrouvé dans un des univers de la communication qui mélange bien tous mes atouts : l'Internet.





Mes compétences :

Webmaster

Management d'équipe

Management de projet

Traitement d'images

Informatique bureautique

Informatique de gestion

Communication

Gestion de projet

Internet

Management

Service client