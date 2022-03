Mahmoud VASSETIZADEH

20 ans d’expérience dans le pilotage et conception de projets informatiques.



Compétences

Aptitude à dialoguer et comprendre les besoins métiers des utilisateurs dans des domaines fonctionnels diversifiés. Principaux domaines fonctionnelles : culture, gestion, environnement de travail collaboratif, vente de pièces détachées de véhicule, gestion d’entrepôt



Traits de caractères

Diplomate : recherche de solution de compromis

Consciencieux : mener à terme mes projets et missions

Créatif : trouver des solutions simples aux problèmes métiers



Mes compétences :

Base de données

Chef de projet

Chef de projet fonctionnel

Conception

conduite de changement

Documentaire

Ecoute

LAMP

Pilotage