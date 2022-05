Maja BROQUÉ

Architecte sénior avec plus de 12 ans d'expérience en Assurance, Telecom, Marketing, Décisionnel, recherche informatique. Je suis toujours à la recherche de contacts pour élargir le réseau proféssionnel.



Gouvernance d'architecture du SI - Schéma Directeur du SI, Architecture cible fonctionnelle et applicative, définition des KPI de la stratégie du SI, définition et gestion des processus associés



Gestion du portefeuille projets - définition des KPI projet/budget et priorisation/suivi des projets



Spécailités: Gouvernance, Stratégie du SI, Alignement processus/SI, Architecture applicative et fonctionnelle, Modélisation des informations, processus et fonctions métier, Référentiels (ex: Troux, Modelio, ADOit, MEGA) et méthode (ex: Catalyst) d'architecture d'entreprise, Ordonnancement par des règles et par la gestion d'événements, SOA, Architecture de données, DW, Technologies orientées objet





Caractéristiques personelles: Souvent on me décrit en parlant de ma facilité de contact, le dynamisme, la capacité de synthèse, le goût de travail sur des sujets variés et complexes avec la capacité de les porter sur le long terme et jusqu'au bout.







Mes compétences :

Architecture

Gouvernance informatique

Urbanisation

Gestion de portefeuille

SOA

Modélisation