Malard ANTHONY

Professionnel confirmé dans la relation client!.



Une expérience acquise au cours de 14 année en Centre de Relations Clients.



- Sens du client!.

- Sens aiguisé de la relation commerciale !

- Rigueur, Implication !, ...



Mes différentes formations Techniques et commerciales et aujourd'hui managériales sont autant d'atouts qui composent mon parcours !



Mon Objectif est d'intégrer une entreprise dynamique, novatrice pour pouvoir y apporter toute mon expertise dans la relation client, mon savoir faire dans la gestion de la réclamation, ou la formation et le coaching !



Mes compétences :

Techniques de vente

Esprit d'équipe

Dépannage informatique

Analyser écouter réfléchir agir

Gestion de la relation client

PC Hardware

Customer Relationship Management

Apple Mac