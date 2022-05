Mes compétences :

Vente directe

Encaissement

Preparation des soldes

Mise en place et création de vitrines

Réalisation d'inventaires

Réaliser une action de prospection(publipostage)

Créer une base de donnée sur access

Prise de notes et comptes rendus

Orientation et accueil des clients

Gestion administrative

Gestion de le rémunération

Paie

Rédaction contrats de travail

Microsoft Office

Gestion de la formation

Recrutement

Gestion de la mobilité I/E