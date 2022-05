Malek MASMOUDI

Docteur Ingénieur en génie industriel ayant des compétences en :

- Management d'équipe et de projets

- Enseignement et encadrement

- Recherche et publication scientifique

- Planification et ordonnancement

- Gestion de la production

- Management de la performance

- Optimisation et Aide à la décision

- Techniques de Prévision

- Maintenance industrielle

- Modélisation et simulation

- Sûreté de fonctionnement

- Systèmes d'information

- Logistique hospitalière











Mes compétences :

Gestion de production MRP

Recherche opérationnelle et l'aide à la décis

Maintenance industrielle

Management de projets

Lean manufacturing etc.…

Sûreté de fonctionnement