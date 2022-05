Malice FROMHEIM

# DE L'INNOVATION AU HOME STAGING.....

Un parcours étonnant mais qui me conforte pleinement dans mes aspirations et prend sens aujourd’hui.



Pendant 10 ans, j’ai mis à profit mes compétences d’ingénieur et de marketing sur des projets d’innovation et de conception de produits de Beauté.

Une mutation familiale à Bordeaux bouscule mes projets et m'invite à repenser ma carrière.

Je le vois comme un nouveau départ, de nouvelles perspectives.

En 2014, J’ai l’opportunité de mener un projet de rénovation immobilière et je découvre ainsi l’univers des travaux. J’aborde naturellement ce projet sous l’angle de la « valorisation immobilière » : optimiser les espaces, valoriser les atouts, mettre en scène et donner envie de s’y installer.

Je suis enthousiasmée par cette expérience et décide de poursuivre dans cette voie.



Motivée par l’envie d’entreprendre et grâce à de multiples rencontres enrichissantes je me lance dans l’activité de Home Staging.



Je propose mes services aux propriétaires de biens (vides ou meublés) ainsi qu’aux agences immobilières.

Mon rôle est de les conseiller, les accompagner et mettre en œuvre des solutions pour garantir une vente ou une location plus rapide, au meilleur prix.



Je travaille en partenariat avec VALORISER VENDRE, spécialiste du Home Staging en Gironde, qui enchaine les prestations avec un succès constant.



Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à me contacter ou à aller découvrir des exemples de réalisations sur le site internetArray.





Mes compétences :

Gestion de projet

Management d'équipe

Budget management

Études marketing

International project management

Innovation

langues etrangeres Anglais Espagnol