Manuel DARLET

Expert en Maîtrise d'Oeuvre & Process liés à la restauration :



Restauration scolaire et cuisines centrales

Restauration en milieu pénitentiaire

Restauration d'entreprise

Restauration médico-sociale

Restauration commerciale et traditionnelle





Issu tout d'abord d'une formation traditionnelle en hôtellerie & restauration, j'ai terminé mes études par un cycle spécifique en Ingénierie appliquée à ce secteur à la facultée de Toulouse.



Mes nombreuses expériences (15 ans), au sein de divers bureaux d'études indépendants ou intégrés à des sociétés de restauration collective, m'ont permis de côtoyer des interlocuteurs d'envergure et de réaliser des projets de référence (Sodexo, Compass-Group, Sogeres, Alain Ducasse Formation, Gazprom, etc.).



C'est riche de ces expériences, de ces connaissances et de ces contacts qu'aujourd'hui j'ai créé la société RiED INGENIERIE



Mes compétences :

Architecture

Compass

Cuisine

Décoration

Ingénierie

restauration

Restauration collective

SGDB