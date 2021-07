Marc André JOUEN

"L'ennui naquit un jour de l'uniformité"

Antoine de La Motte-Houdar (1672-1731) dans sa fable intitulée "Les Amis trop d'accord"



Après avoir travaillé en tant que Directeur Achat dans l'univers de Prêt-à-porter, dans différents types de distribution, je veux faire partager, maintenant mes compétences et ma capacité d’adaptabilité avec des entreprises qui cherchent à structurer leurs services.



Je maîtrise, aujourd’hui, les différentes facettes de l’organisation interne d’une société de distribution spécialisée, les systèmes d’informations , le management d’équipe et la négociation



Mes aspirations: Animer, écouter, motiver, conseiller et transmettre !



Mes compétences :

analyse

distribution

management

marketing

sourcing

gestion

négociations

supply chain

Responsable