Marc FAUCHER

Je suis un jeune diplômé qui cherche un poste qui allie compétence commerciale et créative.



J'ai une addiction pour la pratique du théâtre ce qui me permet de pouvoir m'exprimer de manière aisée devant un public important.

Cette pratique du théâtre m'a permis de voir comment monter un événement, et mes études me donnent les compétences pour pouvoir diffuser de manière optimale une manifestation.

Toujours grâce au théâtre j'ai l'habitude de travailler un groupe et de me faire une place compte tenu des personnalités déjà présentes.



Je ne cherche pas forcément à travailler dans le milieu culturel et artistique et suis donc prêt à découvrir d'autres horizons.



Mes compétences :

Photoshop

Illustrator

Indesing

Dreamweaver

Word

Powerpoint