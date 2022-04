Marc FERNANDEZ

QUI JE SUIS:



Bonjour, je suis un autodidacte confirmé!





MES COMPETENCES :





- Mastérien 3ème cycle Spécialisé en management de l'innovation de la qualité et de l'environnement.



Ayant été responsable QA/QC, chef de projet pour le compte d'une entreprise américaine spécialisée dans la conception, suivi, contrôle et validation des constructions de salles blanches et réseaux de gaz UHP et DI water,(fit-up et hook-up) dans le domaine du semi-conducteur.



Réalisation d'audits chez les sous-traitants, coordination de travaux.



j'ai participé à la construction des 2 usines (Atmel et STM 8") sur le site de Rousset(13).



Création Tableaux de bord, forms, et tutorial hook-up designers.

Management 70 personnes y compris soudeurs orbitaux et PVDF.





- R&D : CAP et BEP dessinateur en bâtiment et génie civil

BAC PRO dessinateur en construction mécanique.

BAC +4



- Consultant en qualité pour le compte d'un cabinet OPQCM: démarche qualité 9001V2000, création flux, MAQ, conduite du changement, audits de postes, etc. pour un groupe immobilier.



- Création tutorial sous format web et flux organisationnels pour un groupe de courtiers en ligne.(changement d'organisation)





- Technique de ventes:

Prospection, phoning, marketing mix, marketing de l'innovation,argumentaires.



- IE,KM,Veille.





INFORMATIQUE:



Autocad, logiciels 3D, MindManager, PackOffice, MS Project,

logiciel de création web.Univers Mac et PC









- Inventeur:



création et rédaction d'un brevet et licence

propriété industrielle

membre de la Fnafi et d'Azur Innovation





MES PROJETS :



1) Je recherche un emploi dans la qualité, conseils et stratégies en entreprise, management, management de l'innovation, coordination et pilotage de projet, R&D.



2) Je recherche une ou des entreprises, investisseurs ou partenaires pour développer et commercialiser mon brevet d'invention présent dans le Livre Mondial des Inventions.



Un dessin vaut mieux qu'un long discours !



je vous invite à visiter mon site perso:



http://marc.fernandez.iquebec.com/





Si le lien n'est pas actif,copiez-le,dans votre navigateur ou prévenez-moi SVP.



A bientôt! Bonne découverte!



Brevet

Consulting

Création

Dessin

Informatique

Ingénierie

Ingénierie Informatique

Innovation

Investissement

Management

Propriété industrielle

Qualité

Stratégie