Marc FOUCAULT

Gestion : développement du CA, réalisation et suivi du budget, optimisation du coût

matière, des frais généraux, de la masse salariale et productivité, du compte de résultat

et rentabilité

• Animation commerciale : application de la politique commerciale groupe, identification

des pistes de développement, plans d’action, veille concurrentielle

• Management et équipe : recruter, intégrer, animer et encadrer les équipes, former et

déléguer, évaluation annuelle des performances, identifier les potentiels, communication

efficace avec les IRP

• Hygiène et sécurité : maintenance générale du patrimoine, respect des consignes de

sécurité et d’hygiène, maîtrise des normes sanitaires.



Mes compétences :

Ressources humaines

Organisation

Esprit d'équipe

Accueil

Management

Stratégies.

Restauration