Marc FOURNIER

Large expérience de la direction financière en environnement international



Compétences:

* Maîtrise de toutes les techniques de la fonction et élaboration de Business Plan et plan de trésorerie.

* Optimisation des remontées de cash et gestion du risque financier client.

* Conduite du changement: restructurations, fusions, acquisitions, centre de services partagés.

* Organisation et systèmes d’information: SAP, JDE, HFM, Oracle GL, BPCS, Sage – XRT.

* Management d’équipes y compris transversales et multiculturelles.



Mes compétences :

Management

Reporting

Finance d'entreprise

US GAAP

Gestion du risque

Système d'information

BFR

Contrôle de gestion