Marc-Henri BILLOT

Je coordonne et supervise les moyens humains, matériels et financiers pour fournir un service de qualité aux clients.

Je m'épanouie en développant mes collaborateurs et en assurant la rentabilité des projets.

Engagement, écoute, organisation et bonne humeur sont mes maître mots



J'aime travailler en équipe en étant proche du terrain et des clients pour rendre plus efficace l'organisation.



J'ai acquis, en tant que Consultant, une solide expérience chez un leader international en déploiement de DMS et WMS (système de gestion informatique spécialisé pour les concessions automobiles et centres de pièces de rechange)



Prenant les fonctions de Chef de Projets puis Responsable de Projets, j'ai accompagné un constructeur automobile français dans la mise en place de son nouveau DMS au sein de son réseau propre.



Relevant avec succès ces différents challenges, j'ai rejoint le Comité de Direction et dirigé le département Opérations pour optimiser la transformation des méthodes de formation et de déploiement informatique, mettre en place une stratégie forte de gestion des projets et assurer un service support réactif auprès des utilisateurs.