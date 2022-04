Marc-Hubert ELBAZ

Bonjour,

Vingt ans de terrain dans le monde hospitalier et dentaire ont fait de moi un commercial santé confirmé,

autonome, connaissant les bénéfices de l'implication personnelle et du sens de l'engagement.

Je viens de passer trois ans à intercaler missions ponctuelles, recherche d'emploi et réalisations personnelles (accompagnement d'une de mes sœurs en fin de vie, rénovation d'une maison, bénévole Restaurants de cœur et Café-contact-emploi ).

Maintenant je cherche à valoriser mes acquis et mon expérience dans une fonction commerciale terrain où je pourrais développer mes qualités de créateur /éleveur de réseaux.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel

Commercialisation des produits techniques

Microsoft PowerPoint